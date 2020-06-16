كورونا يطال "طبيب الغلابة" في طوخ.. ومحبوه: "دايما حاسس بالناس"

دشن عدد من أبناء مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، مبادرة عبر موقع "فيس بوك" لدعم الدكتور سعيد أبوخشبة استشاري الباطنة والسكر والملقب بـ"طبيب الغلابة" عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

يقول محمد خالد من مدينة طوخ، إن الدكتور أبوخشبة يحظى بحب الناس، مشيرا إلى أنه يعالج المرضى في أي مكان دون مقابل، لافتا إلى أن ثمن الكشف في عيادته رمزي لا يتعدى 25 جنيها "دايما يقول إنه من الناس الغلابة ويشعر بمعاناتهم من أجل لقمة العيش".

أما سعيد مرزوق من أهالي طوخ، فيؤكد أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا، أسهم أبو خشبة في علاج الكثير من فيروس كورونا، مطالبا الجميع بالدعاء له.