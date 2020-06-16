"طب بيطري" دمياط يأمر بحصر المزارع المرخصة وغير المرخصة

أصدر الدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط تعليماته لكافة الإدارات بالمحافظة للبدء في أعمال المتابعة والحصر لمزارع دواجن و حيوانات، والمجازر وأماكن بيع وتداول الأدوية البيطرية.

يأتي ذلك لمعرفة عدد المزارع الموجودة بنطاق المحافظة وحصر المرخص منها والغير مرخص ومعرفة ما إذا كانت عاملة أم مغلقة وذلك ليتم عمل مسحات ما قبل البيع من المزارع العاملة وعمل التصاريح اللازمة ومتابعتها بصفة دورية، وذلك في إطار السعي لرفع الانتاج سواء من اللحوم الحمراء أو البيضاء أو انتاج البيض أما بالنسبة لأماكن بيع وتداول الأدوية البيطرية فسيتم أيضا العمل على حصرها لمعرفة أماكنها وأصحابها وحالتها (مرخصة -غير مرخصة ) والقائمين علي تشغيلها.

يأتي ذلك بناء على تعليمات وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية في آخر اجتماع انعقد لهم هذا الشهر وتقرر فيه عمل تحديث لقاعدة البيانات للمزارع "دواجن وحيوانات.