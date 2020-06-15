محافظ دمياط تناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات شهادة الثانوية العامة

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا اليوم، مع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، العقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة، اللواء أحمد كمال مساعد مدير أمن دمياط للشئون المالية والإدارية ، عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم و الدكتور محمود طلحة مدير مديرية الصحة و عدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقطاعات الخدمية والمديريات ووكيل منطقة دمياط الأزهرية، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات شهادة الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠١٩ و المقرر إنطلاقها الأحد القادم الموافق 21 يونيو الجاري.

واستمعت المحافظ إلى شرح تفصيلى عن كافة الخطوات التى أنهتها مديرية التربية والتعليم لاستقبال الامتحانات التى سيؤديها 10253 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية وذلك وفقاً للخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم و التعليم الفنى، حيث تم تجهيز وتطهير وتعقيم 41 لجنة في 10 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، تضم كل لجنة حوالى 12 طالبا حسب مساحة كل لجنة بمسافة كافية بين الطلاب بالإضافة إلى تركيب بوابات التعقيم أمام كل لجنة وكاشف حرارى و توفير كمامات واقية يتم توزيعها على الطلاب والملاحظين حفاظاً علي سلامتهم وتجهيز فصلين لعزل أي طالب تظهر عليه أية أعراض لتوقيع الكشف الطبى وعليه يتم استكمال امتحانه او تأجيله ، كما تم تجهيز 30 استراحة مجهزين بالكامل لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.

وهذا وجهت المحافظ بضرورة تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط اللجان مؤكدة على مدير مديرية الصحة بتواجد طبيب بكل لجنة للتعامل مع أية حالة ، و تواجد سيارة للاسعاف بمحيط كل منطقة، كما وجهت تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة الدورية ورفع الإشغالات بمحيط المدارس والمعاهد الأزهرية وتنفيذ حملات التطهير عقب كل امتحان .

هذا وقد أوضحت عوض أنه سيتم عقد غرفة عمليات بديوان عام المحافظة تقوم بالتواصل مع غرفة عمليات ديوان مديرية التربية والتعليم لمتابعة العملية الامتحانية أولاً بأول، مؤكدة على رئيس قطاع كهرباء دمياط والقطاعات الخدمية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال الفترة القادمة لحين إنتهاء الامتحانات.