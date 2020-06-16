الخارجية الروسية: العلاقات بين موسكو وواشنطن متدهورة إلى الحد الأقصى

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم، بأن موسكو تعتقد بأن العلاقات بينها والولايات المتحدة متدهورة إلى الحد الذي لا يوجد بعده حدا لتدهورها أكثر.

وقال ريابكوف للصحفيين، معقباً على تصريح السفير الأمريكي في موسكو، بأن العلاقات الروسية الأمريكية يمكن أن تتدهور بعد الحكم على المواطن الأمريكي ويلان بالسجن بتهمة التجسس: "في رأيي، لا يوجد مجال لمزيد من تفاقم العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، نعتقد أنه ينبغي على هيئات السياسة الخارجية والسفارات التركيز على جدول أعمال إيجابي وإيجاد طرق للبدء في إزالة جزء على الأقل من المشاكل التي تراكمت في هذه العلاقات، لدينا مسائل لا تعد ولا تحصى من حيث الحجم والطبيعة والتعقيد، التي يجب معالجتها"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف ريابكوف: "بالطبع، تبرز حالات إنسانية بينها، قضايا صاخبة لمواطنينا الذين ألقي القبض عليهم في الولايات المتحدة، وحُكم عليهم بعقوبات ويقضون هذه العقوبات، وكثير منهم لديه مشاكل صحية، والرعاية الطبية المؤهلة إذا تم توفيرها، فهي تُقدم فقط بإصرار من مؤسساتنا في الخارج، السفارات والقنصليات.

ونواجه مشاكل مع الممتلكات، وتطبيع أنشطة بعثاتنا في الخارج بشكل عام، وبالتالي لتغيير الخلفية السلبية والتوجه السلبي في العلاقات ، نحتاج إلى التركيز على حل المشكلات".

وكان سفير الولايات المتحدة لدى روسيا، جون سوليفان، قد أعلن أمس، أن إصدار الحكم بحق الأمريكي بول ويلان، الذي حكمت عليه محكمة مدينة موسكو بالسجن المشدد لمدة 16 سنة بتهمة التجسس، سيؤثر سلباً على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، لكنه لن يؤدي إلى توقف الحوار.