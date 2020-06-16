إزالة 32 حالة تعد مخالفة بناء بقرية الجندول السياحية على بحيرة التمساح

أعلن العميد أحمد نجاح رئيس حى أول الإسماعيلية أنه تم اليوم تنفيذ حملة مكبرة، أسفرت عن تنفيذ رفع وإزالة عدد 32 حالة مخالفة بالبناء بدون ترخيص ومخالفة القانون.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن التعامل بكل حسم مع كافة أشكال مخالفات وتعديات البناء وإنقاذ القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون أية إستثناءات، وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة الأمنية

وأشار رئيس حى أول إلى أنة تم رش وتعقيم منطقة الإفرنج من شارع الثلاثيني إلى شارع عرابي، كما تم رش المحطة الجديدة على مرتين من شارع داوود حمدان إلى وابورالنور، ومن شارع المدينة المنورة وشارع مكة والجامع العباسي وسوريا وطارق بن زياد والحواري المتفرعة، وفى منطقة الإفراج من شارع السلطان حسين إلى ميدان مصطفى كامل، ومازال العمل مستمر لإستكما لباقى الشوارع داخل الحى للوقاية من كورونا.