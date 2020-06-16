بدء أعمال تحويل عمارة سكنية لعزل مصابي كورونا بالدير جنوب الأقصر

بدأ أهالي قرية الدير بمدينة إسنا جنوب الأقصر، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الشعبية لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، أعمال تجهيز العمارة السكنية التي تمت الموافقة عليها من قبل وزير الإسكان ومحافظ الأقصر، لتخصيصها لعزل مصابي بكورونا من أبناء القرية.

وشملت أولى خطوات التحويل أعمال النظافة، ونقل 50 سرير تم توفيرها بالجهود الذاتية، إلى جانب أعمال الفرش والتجهيز بكافة المتطلبات قبل بدء نقل المصابين لها نهائية الأسبوع الجاري.

ووافق المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بعد التواصل مع وزير الإسكان، على منح العمارة السكنية لاستخدامها للعزل المنزلي، للأسرغير القادرة بقرية الدير، كما تم عقد اجتماع برعاية المحافظ، بقيادات مدينة إسنا، ووكيل وزارة الصحة، وعضو مجلس النواب العمدة فيصل راجح، ومدير الإدارة الصحية بإسنا، لمناقشة استعدادات تجهيز العقار لعزل المخالطين.