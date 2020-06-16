أطباء "الأقصر الدولي" ينقذون أم وجنينها من الموت المحقق

نجح أطباء قسم الجراحة العامة بمستشفى الأقصر الدولي، فى إنقاذ سيدة وجنينها من الموت المحقق، حيث كانت تعاني من إنسداد معوي.

وتعود التفاصيل إلى استقبال المستشفى للسيدة "س.م.ا"، 32 عامًا، حامل في الشهر الخامس، تبين معاناتها من انسداد معوي بعد تعرضها لآلام شديدة في البطن وانتفاخ شديد بالأمعاء، وعلى الفور تم عمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة لها، وإجراء أشعة رنين مغناطيسي على البطن.

وتقرر بعد ذلك دخولها على وجه السرعة للعمليات، حيث تم إجراء جراحة كبرى لاستكشاف البطن والحوض وإصلاح الانسداد المعوي مع الحفاظ على سلامة الجنين، وبعد انتهاء الجراحة تم نقل السيدة إلى قسم الجراحة لتلقي العلاج اللازم قبل الخروج من المستشفى.