"تموين الأقصر" يوقف توريد القمح لصوامع أرمنت والاقتصار على إسنا

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، اليوم، وصول كمية القمح الموردة للمواقع التخزينية بالمحافظة، منذ بدء التوريد يوم 15 أبريل الماضي، وحتى اليوم إلى 23881 طنا و111 كيلو قمح للشون والصوامع، وذلك بنسبة 70.2% من السعة التخزينية بالمحافظة، حيث تم التسليم لكميات القمح بالضوابط القانونية وسط إجراءات احترازية مشددة ودون معوقات أو تزاحم.

وأوضح "صلاح"، أن بيانات القمح المورد هي 22430 طنا و680 كيلو قمح لبنكر إسنا، و1036 طنا و70 كيلو قمح بصومعة أرمنت، و414 طنا و361 كيلو بشونة أرمنت، مشيرًا إلى أنه نظرا لانخفاض الكميات الموردة في الوقت الحالي، وبعد مرور شهرين من بداية التوريد لهذا الموسم، فقد صدر التوجيه الوزاري رقم 24 لسنة 2020، بإيقاف التوريد في الموقع التخزيني بأرمنت واقتصار التوريد ببنكر إسنا فقط، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء وفقاً للضوابط المعمول بها والقرارات الوزارية في هذا الشأن، مناشدًا الموردين للقمح التوجه لبنكر إسنا لتوريد القمح بعد إغلاق شونة وصومعة أرمنت.

وأكد وكيل التموين بالأقصر، أن عمليات التوريد لكميات القمح للشون والصوامع تسير دون أي مشكلات عقب التقلبات الجوية الأخيرة، وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة التجمعات وانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".