محافظ قنا: وصول 65 بوابة تعقيم لوضعها أمام لجان امتحانات الثانوية العامة

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بأن وزارة التربية والتعليم أرسلت 65 بوابة تعقيم لوضعها أمام مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة الرئيسية لتعقيم الطلاب والمراقبين قبل الدخول إلى مقر اللجنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده لمناقشة الترتيبات النهائية لإمتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها في 21 يونيو الجاري بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة وأحمد السيد وكيل وزارة التموين ومسئولى الكهرباء والتأمين الصحى بالمحافظة.

أوضح الداودى انه سيتم البدء في تركيب بوابات التعقيم امام اللجان بدءا من الغد موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بإستمرار التنسيق مع الوزارة لإستلام كافة المستلزمات الوقائية الخاصة بالطلاب والمراقبين ( أجهزة الكشف الحرارى – الكمامات – واقيات الوجه – واقيات الأحذية – الجوانتيات ) كما كلف وكيل وزارة الصحة بتوفير طبيب في كل لجنة من اللجان الرئيسية وتوفير سيارات اسعاف بالقرب من مقرات اللجان وأصدر المحافظ تعليماته لمسئولى الكهرباء باتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لتجنب انقطاع التيار الكهربائى خلال فترة الإمتحانات مضيفا انه تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير وسائل الإعاشة للمراقبين ورؤساء اللجان خلال فترة اقامتهم بالاستراحات.

وأكد الداودى انه تم التنسيق مع المستشار العسكرى بالمحافظة ومديرية أمن قنا لتأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين المركز الرئيسى للتوزيع ومقرات اللجان بالإضافة الى تأمين مقرات الإستراحات ومقر الكنترول.

من جانبه ذكر الدكتور صبرى خالد انه سيتم تنظيم محاكاه في أحد اللجان بحضور عدد من الطلاب لإختبار فعالية الإجراءات الإحترازية بدءا من دخول الطلاب وخضوعهم للكشف الحرارى ومرورهم من بوابات التعقيم ثم اجراء عملية التفتيش عن وجود هواتف أو أجهزة الكترونية ثم عملية تعقيم الأيدي وتوزيع الكمامات قبل الصعود للجان .