"تعليم النواب" تطالب بزيادة 22 مليار جنيه لميزانية "التربية والتعليم"

أشاد سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، بالزيادات الحكومية لموازنة التعليم، وطالب بزيادات أخرى بنحو 22 مليار جنيه، مع التوجه الذي تتخذه الدولة للرقمنة والتعليم عن بعد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة، حيث أكد هاشم أن اللجنة أوصت أوصت بزيادة الدعم لوزارة التربية والتعليم قبل الجامعي بـ 22 مليار جنيه من أجل مواكبة التعليم عن بعد.

وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة التركيز على تطوير التعليم بعيدا عن محاولات التشويش ووقف قطار التطوير. وطالبت اللجنة في توصياتها بضرورة استفادة الوزارة من أصولها في عملية التطوير وغيرها. وأشاد رئيس اللجنة، خلال عرضه للتوصيات في الجلسة العامة، بتخصيص 950 مليون جنيه تكلفة تعقيم لجان الثانوية والدبلومات الفنية.

وفيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات للمستشفيات الجامعية ودعمها وخصوصا في ظل قيامها بدور كبير ظهر في مواجهة كورونا.

كما شددت اللجنة خلال توصياتها على ضرورة أن تضع الموازنة في اعتبارها أي ظروف استثنائية في المستقبل لمواجهة أي ظرف طارئ أو جائحة مثل التي تمر بها البلاد الآن، وأن تتضمن كل الموازنات القادمة سيناريوهات للتعامل مع الأزمات الطارئة المُشابهة.