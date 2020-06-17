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محمود مسلم

"عبد العال" يرفض وصف الحكومة بـ"الشحاتة" بسبب القروض

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ولاء نعمه الله
01:13 ص | الأربعاء 17 يونيو 2020
مجلس النواب. ارشيفية

مجلس النواب. ارشيفية

طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بحذف كلمة "الشحاذة "من مضبطة الجلسة البرلمانية، وذلك على خلفية ما أثاره الدكتور محمد عبد الغني عضو تكتل 25-30 إزاء رفضه لمشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجديد.

وقال "عبد العال "خلال الجلسة: إن حكومة مصر هى وطنية وتعمل فى ظروف قاهرية، ولايمكن وصفها بحكومة شحاتة.

واستطرد "عبد العال" قائلا: لا يوجد دولة فى العالم لا تقترض وأكبر دولة فى العالم تقترض، وطالب بحذف الكلمة من المضبطة.

وقال للنائب الدكتور محمد عبد الغنى: اقدر وطنيتك لكن تشطب من المضبطة.

كان الناب الدكتور محمد عبد الغنى قد رفض مشروع الموازنة العامة الجديدة، وقال "إنها تعتمد على القروض، وأنها تعمل كحكومة جباية من المواطنين".