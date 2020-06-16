محافظ بورسعيد يشهد بيان عملي لتجربة 17 لجنة "نماذج" الثانوية العامة

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، بيان بتجربة لإحدى نماذج لجان الثانوية العامة ، فى إطار استعدادات محافظة بورسعيد لأداء امتحانات الثانوية فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تحد من انتشار العدوى للفيروس المستجد، وتحقق مناخ آمن وسلامة الطلاب خلال خوضهم إمتحانات الثانوية العامة.

وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ونبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة ورؤساء الأحياء والصحة ومرفق الإسعاف والطب الوقائي، و35 شاب وفتاة من مديرية الشباب والرياضة.

وخلال التجربة العملية، استعرض اللواء عادل الغضبان، مراحل تطبيق الإجراءات الاحترازية بداية من دخول الطلاب للمدارس، وقياس درجات الحرارة، وإجراءات التباعد بين الطلاب، مرورا بدخولهم للفصول الدراسية وتنظيم المقاعد بشكل يحقق مزيد من الآمان للطلاب، والتأكد من إتمام عملية التعقيم والتطهير للفصول والمدارس التعليمية التى ستشهد إجراء امتحانات الثانوية العامة.

وفى نفس السياق، أوضح محافظ بورسعيد أن هناك إجراءات مشددة تم اتخاذها بالتنسيق بين محافظة بورسعيد ووزارة التربية والتعليم لتوفير أقصى درجات السلامة والأمان للطلاب وأن هناك تعليمات بالتيسير على الطلاب وتحقيق كافة سبل الراحة لمنع القلق والتوتر الناتج عن تداعيات الفيروس المستجد، مشيرا أن سيتم قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والمترددين على اللجان وسيتم تأجيل إمتحان أى طلاب يثبت إرتفاع درجة حرارته للدور الثانى بنفس امتيازات أداء إمتحان فى الدور الأول ، لافتا ألى متابعته أولا بأول فى هذا الشأن حتى تنتهى امتحانات الثانوية العامة فى ظل هذه الظروف الراهنة بسلام.