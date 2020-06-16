نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان الثانوية العامة

تفقد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، يرافقه الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، عددا من المدارس للتأكد من جاهزيتها لامتحانات الثانوية العامة ومتابعة ما جرى تنفيذه من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الجولة مدرسة الزهور الثانوية بنات بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث، والتي تضم 42 لجنة فرعية تسع لـ582 طالبة، ومدرسة الشهيد محمد حسن حسانين الثانوية بنات وتضم 20 لجنة فرعية تشمل 273 طالبة.

يذكر أن محافظة الإسماعيلية تضم 37 لجنة بإجمالي 615 لجنة فرعية، تضم 8366 طالبا وطالبة و1392ملاحظا.