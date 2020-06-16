"تعليم دسوق" تمد لجان الثانوية العامة بـ 100مروحة سقف

استعدت الإدارة التعليمية بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، برئاسة مصطفي مرعي، مدير الادارة، لامتحانات الثانوية العامة بالمركز، حيث يتم تطهير اللجان ثلاث مرات يوميا، أحدهم من قبل الإدارة والثانية من مجلس المدينة والثالثة من وحدة الملاريا.

ووفقاً لبيان نشرته الإدارة التعليمية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، تمت الاستعانة بـ 100 مروحة سقف من مدارس القرى، لتركيبهم في لجان الامتحانات بالمدينة لتوفير جو مناسب خلال شهر الامتحانات، للتأكد من توفير التهوية اللازمة، حيث تم تأمين هذه المراوح والتأكد من ثباتها وسلامة خطوط الكهرباء الواصلة إليها، في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وقال مدير إدارة دسوق التعليمية، مصطفي مرعي، إنه تم توفير كولدير مياه بكل مدرسة لتوفير مياه باردة لكل اللجان، كما تم تنفيذ إجراءات التباعد المكاني للطلاب بتخفيض عدد المقاعد بالفصل وجعلهم 14مقعدا فقط في كل لجنة، كما جرى تركيب بوابة بـ"بابين"، بمدخل كل مدرسة لتعقيم الملاحظين والطلاب، وتم تزويد كل لجنة بعدد من مواد التعقيم حسب سعة كل لجنة، بالإضافة إلى توفير غرفتي عزل بكل مدرسة وفرشهم بسرير بمشتملاته، وستقوم وزارة الصحة بتوفير طبيب وزائره صحية في كل لجنة.

أضاف "مرعي"، أنه تم تعقيم الحمامات وتنظيفها وصيانتها وتوفير المنظفات بها والصابون، بالإضافة إلي عمل لوحات ارشاد وتوعية للطلاب داخل المدرسه لارتداء الكمامات، وتشغيل جميع التليفونات الارضيه بالمدرسه لسرعة التواصل، وصيانة اللمبات بالفصول لتوفير إضاءة جيده للطلاب، بالإضافة لتوفير كمامات احتياطية للطلاب.