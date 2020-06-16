وزيرة التخطيط: 6 تريليونات جنيه للاستثمارات العامة خلال السنوات الماضية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه رغم آثار جائحة كورونا إلا أن أوضاع الاقتصاد المصري شهدت تحسنا كبيرا مقارنة بالـ3 سنوات الماضية في العجز ونسبة البطالة والاحتياطي والانتهاء من تجديد 70% من المناطق العشوائية والخطرة.

وتابعت الوزيرة خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن الجائحة أثرت على قطاعات مهمة مثل السياحة والنقل الجوي ولكن ما زال معدل النمو الاقتصادي من أفضل المعدلات على مستوى العالم لتنوع الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هناك خسارة متوقعة قدرها 105 مليارات جنيه من النمو في الاقتصاد المصري بسبب الجائحة وهي من افضل المعدلات واقل الخسائر عالميا.

وأكدت الوزيرة انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 36%، مشيرة إلى أن هناك عددا من المرتكزات لمواجهة الأزمة، أهمها توسيع الاستثمارات العامة والتي وصلت إلى 6 تريليونات جنيه في السنوات الثلاث الماضية واتباع سياسات توسعية في الاستثمار العام لينعكس على مستوى معيشة المواطنين حيث تم ضخ استثمارات بنسبة 300% القطاع تكنولوجيا المعلومات وضخ 5 مليارات جنيه لقطاع الصناعة ودعم المجمعات الصناعية وهناك زيادة 21 مليار جنيه في الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة وتوجيه استثمارات في القرى الأكثر احتياجا بقيمة 8 مليارات جنيه لتحسين جودة الحياة وتوزيع عادل في استثمارات المحافظات وتوجيه 60% من الاستثمارات للمحافظات الأقل دخلا والحدودية.

وأكدت الوزيرة أن النظام العالمي الجديد يتجه لما بعد الجائحة وإعادة ترتيب الأولويات ومزيد من التحالفات الإقليمية والثنائية مع ارتفاع أهمية الصحة والغذاء وتكنولوجيا المعلومات ولذلك تقوم وزارة التخطيط مع الكثير من جهات الدولة والجهات الأكاديمية والعلمية لوضع خطط لتنمية لهذه القطاعات والإعداد لما بعد أزمة كورونا.