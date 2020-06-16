ماسبيرو يعلن موعد تسليم شيكات صرف مكافأة نهاية الخدمة

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه سوف يتم تسليم الشيكات الخاصة بمستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش في شهر يوليو 2018، في الأول من يوليو المقبل، نظرا لإقفال أعمال السنة المالية والتي تنتهي في الثلاثين من يونيو الجاري على أن يتم البدء في تسليم الشيكات في الأول من يوليو 2020.

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها: "تكلفة صرف هذه المستحقات بلغ ما يزيد عن 12 مليونا تم توفيرها من خلال الموارد الذاتيه للهيئة، ولا نلتفت للشائعات لأشخاص يحاولون نيل مصالح أو مكاسب شخصية".

وتؤكد الوطنية للإعلام أنها قامت ببعض الإجراءات رغم ضعف مواردها المالية لتدبير تلك المبالغ دون الحصول على دعم إضافي للموازنة المخصصة لها حرصا منها على الحفاظ على حقوق العاملين بها وصرف مستحقاتهم المالية.