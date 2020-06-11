المسافة لا تقل عن مترين بين المذيع والضيف.. توصيات جديدة داخل ماسبيرو

أصدرت لجنة السلامة والصحة المهنية بالوطنية للإعلام عدة توصيات حول الاجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف الاستديوهات للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والتأكيد على متابعة تنفيذها بكل دقة

وتضمنت التوصيات ضرورة الالتزام بتحقيق فكرة التباعد بأن تكون المسافة بين المذيع والضيف لا تقل عن اثنين متر وكذلك بين المصورين والمذيعين ومقدمي البرامج بالاستديو ، كما يلتزم طاقم العمل خلف الكاميرا بارتداء الكمامة وكافة العاملين والفنيين بالاستديو ، كما جاء بالتوصيات عدم ظهور المذيعين ومقدمي البرامج والضيوف بالكمامة سواء كانت البرامج مسجلة أو علي الهواء مباشرة مع الالتزام بمسافة التباعد المقررة ، أما بالنسبة للتصوير الخارجي فقد أوصت اللجنة بأن يلتزم المذيعين والمراسلين والضيوف بارتداء الكمامة

كما جاء بالإجراءات أن علي معدي البرامج عدم استضافة أكثر من ضيف بالبرنامج الواحد ان أمكن وبالتنسيق مع رئيس القناة أو رئيس القطاع ويراعي الاعتماد على تقنية سكايب. والمداخلات التليفونية بجميع ستديوهات الهواء بظهور الضيف عبر هذه التقنية