عبدالعال: الطبيب المصري يتمتع بسمعة كبيرة عالميا ويجب الاهتمام بأجره

طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بالاهتمام بأوضاع الآطباء المصريين.

وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020-2021: "تكلفة الطبيب في أوروبا والولايات المتحدة الآمريكية مليون دولار، ولعلكم تتذكرون رئيس إحدى الدول حينما زار أحد مراكز الآبحاث وسأل عن جنسية الباحثين".

وأشار عبدالعال قائلا: "تحريك أجور الآطباء يساعد في بقائهم، خاصة وأن بعض الدول تستوعب أبناءنا المتفوقين لأننا نوفر لهم ملايين الدولارات، ولعلنا نتعلم من أزمة فيروس كورونا، لأن معندناش طبيب عادي، والطبيب المصري يتمتع بسمعة كبيرة في كل أنحاء العالم، وهذا لمسته جيدا خلال عملي كملحق ثقافي في فرنسا، فالطبيب المصري بعد عدة أشهر تترك له المستشفى بالكامل لإدارتها.

وعلق قائلا: "محدش يقولي طالب الطب أو الهندسة بيحفظ، هو في النهاية طالب شاطر".

وقال رئيس مجلس النواب: "يجب أن نهتم بأجور الآطباء، وعلينا أن نوجه لهم الشكر ونشد على أيديهم، فهم مستمرين في عملهم لإنقاذ صحة المواطنين".