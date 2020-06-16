بالصور.. "السياحة" تستعد لافتتاح قصر البارون خلال الفترة المقبلة

تستعد وزارة السياحة والآثار لافتتاح عدد من المشروعات الأثرية خلال الفترة القليلة المقبلة، ومنها قصر البارون بحي مصر الجديدة، وفقاً لما أكده الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.

ويقع قصر البارون التاريخى يقع فى منطقة مصر الجديدة، بشارع العروبة بصلاح سالم، بطراز مستوحى من العمارة الهندية والفن الأوروبى، وهذا ما يلفت انتباه كل من يشاهده، وشيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، "20 سبتمبر 1852 - 22 يوليو 1929"، وكان البلجيكي إدوارد إمبان من شدة حبه للقاهرة وولعه بها طلب أن يدفن فيها حتى وإن مات خارجها، وتم منح لقب قصر البارون إكراما إلى ذلك الرجل البلجيكي إدوارد إمبان الذي منحه ملك فرنسا تقديرا لمجهوداته في إنشاء المترو الشهير في باريس حيث كان إدوارد إمبان مهندسا متميزا.

وتنشر "الوطن" الصور النهائية لعملية التطوير التى حدثت بالقصر.