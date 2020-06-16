العنانى يتفقد قصر البارون.. استعداداً لافتتاحه

في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للافتتاحات الاثرية خلال الفترة المقبلة، تفقد صباح اليوم الثلاثاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة استعدادا لافتتاحه الوشيك واستقبال زائريه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة.

وقد رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للاثار، والاستاذة ايمان زيدان مساعد الوزير للاستثمار وتنمية الموارد المالية، والاستاذ أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، والاستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

وتفقد وزير السياحة والاثار الموقع العام للقصر وقاعاته المختلفة، ومنطقة البانوراما (السطح)، كما تفقد اللوحات الإرشادية المعروضة بالقصر التي هي احد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حي مصر الجديدة، بالاضافة الي تفقده للعربات والبوابات الإلكترونية للقصر ونظام التأمين الإلكتروني ونظم الإضاءة الخاصة بالعرض وأعمال تجهيز شاشات العرض المالتيميديا culturama لعرض صورا وأفلام وثائقية عن اعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي في ذلك الوقت، كما تعرض الشاشات ايضا صور للبارون امبان نفسه وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل الذي قام بتصميم القصر، بالاضافة الي تفقد أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة التي تم عرضها بحديقة القصر بعد ترميمها، بالإضافة إلى السيارات القديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي التي تم وضعها بالحديقة لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

و علي هامش الزيارة تفقد الوزير منطقة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين والموجودة بحدائق القصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة به والتي تضم عربة بطراز مستوحى من الطابع التاريخى للقصر وتحترم البيئة المحيطة لتقديم مشروبات ومأكولات خفيفة للزائرين، وكافتيريا ومطعم ذات طراز مميز يحترم البيئة الاثرية للقصر لتقديم تجربة مميزة للزائرين حيث تعكس الخدمات ومقدميها الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين مثل زي العاملين بالطراز القديم والتي توحى بالفترة الزمنية للقصر.

وخلال الجولة تأكد الوزير من أن منطقة الخدمات السياحية يتم فيها تطبيق شروط التباعد الاجتماعي واشتراطات السلامة الصحية المعتمدة.

وقد حرصت سفيرة دولة بلجيكا بالقاهرة السفيرة سيبيل دي كارتييه علي الانضمام الي الجولة وزيارة القصر وذلك لتعلقها به علي المستوي الشخصي والرسمي حيث أن البارون امبان بلجيكي الأصل.

وأعربت سفيرة بلجيكا الي الدكتور خالد العناني عن سعادتها باعمال مشروع ترميم وتطوير القصر وتمنت أن يتم افتتاح القصر قبل انتهاء مدة منصبها كسفيرة لبلادها في القاهرة في منتصف شهر يوليو.

تجدر الاشارة الي ان القصر يتضمن معرض لمجموعة متنوعة من الصور والوثائق الارشيفية والرسومات الإيضاحيه والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة الى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.

جدير بالذكر أن قصر البارون مسجل بعداد الآثار الإسلامية ويتبع منطقة آثار شرق القاهرة، وهو قصر تم بناؤه على طراز العمارة الهندية، أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.

..............وزارة السياحة والاثار