أحمد آدم: مسلسل سر الأرض كان الظهور الأول للقرموطي .. "المخرج ورطني"

كشف الفنان أحمد آدم، سر شخصية "القرموطي"، التي اشتهر بها، طوال السنوات الماضية، موضحًا أنه كان يقلدها منذ سنوات طويلة.

وأضاف آدم خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "من زمان بقلد القرموطي مع صحابي، والمخرج أحمد بدر الدين رحمه الله، لما عمل سر الأرض، كنا بنعمل حفلات سمر بقلد القرموطي، ووعدني إنه يعمل مسلسل".

وتابع: "عملت مسلسل سر الأرض 4 حلقات من غير القرموطي، وقتها فؤاد خليل عمل حادثة، وطلب مني أعمل القرموطي بإيفيه، مكنتش راضي لأنه كان برنامج زراعي وموجه، لكن ورطني، ولما اتذاعت حلقات لاقت نجاحًا كبيرًا عند الناس وسألوا عن القرموطي".

كما أشاد آدم، بالعلاقة الوطيدة التي تجمعه بالفنان الكبير صلاح عبدالله، قائلًا: "من أطيب الناس اللي عرفتهم بحياتي، كنت ببات معاه في إسكندرية في شقته المفروشة لأنه كان من القاهرة".