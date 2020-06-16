عثر على جثته فني صيانة.. تفاصيل انتحار مزارع مصاب بكورونا بحميات قنا

قررت نيابة قنا، اليوم، دفن عامل مصاب بفيروس كورونا، اليوم، بعدما قام بالقفز من الدور الثالث من نافذة غرفة العزل بمستشفى حميات قنا خلف المبنى أودت بحياته في الحال.

كان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بإنتحار يدعى " مبارك. ك.م" مزارع، 58 سنة.وتبين بحسب تحريات المباحث ومصدر بمستشفى حميات قنا،أن المجني عليه كان محجوزًا بمستشفى الحميات بمدينة قنا للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وأثناء قيام فني صيانه في المستشفى لمباشرة عمله صباح اليوم، وجد دماء أسفل مبني مخصص للعزل، فوجد جثة المتوفي هامدة، فابلغ أمن وإدارة المستشفي، وتبين أنه انتحر.

وكما تبين أن المريض دخل أمس الحميات بعد اشتداد أعراض كورونا، وتم حجزه نظرا لخطورة حالته، وكانت بعد أخذ مسحة عن طريق جهاز pcr ولكنه انتحار حال دون أخذ العينة، كما قام بالقفز من الدور الثالث من نافذة غرفته للهروب من عار الإصابة بالمرض، بعدما تبين أنه عندما طلب من حجزه أمس رفض لولا إقناع الإدارة للحفاظ على صحته وصحة الآخرين.

وتحرر محضر بالواقعة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان الواقعة، وقامت بمعاينة الجثة.