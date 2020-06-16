معهد القلب بسوهاج يحتفل بتعافي 3 حالات من مصابي كورونا

أعلن مركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج، أحد المستشفيات المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تعافي أول 3 حالات من حاملي الفيروس، اليوم الثلاثاء.

وقال محمد سعد عبدالموجود، المدير الإداري بوحدة علاج الفيروسات في مستشفى عزل سوهاج، إن الحالات الثلاث خرجت من المستشفى بعد مجهود وتعب ليلًا ونهارًا، كانت نتيجته فرحة القلوب بشفائهم.

وتمنى "عبدالموجود" في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، السلامة لجميع مرضى الوباء التاجي وخروجهم سالمين.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة اليوم الثلاثاء، 1567 إصابة، وعدد الوفيات 94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة.

وأشارت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، بديوان عام الوزارة، لعرض تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمصر، إلى خروج اليوم 401 من المتعافين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730 ، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.

وأعلنت الوزيرة عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.