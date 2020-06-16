ضبط ربع طن دقيق مدعم استولى عليها أحد المخابز ببورسعيد

تمكنت الرقابة التجارية وإدارة تموين غرب بمديرية التموين ببورسعيد من ضبط ربع طن من الدقيق البلدى المُدعم استخراج 82 % داخل أحد المخابز البلدية المُدعمة بحي الزهور.

بعد استيلائه عليها وذلك خلال حملة مكبرة لفرض الهيمنة و السيطرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز تحت إشراف ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ومجدى الخضر وكيل المديرية وبرئاسة محسن عباس مدير إدارة التجارة الداخلية وصابر الليلى رئيس الحملة وإبراهيم المياح وإبراهيم المصرى وهانى شاكر كبار مفتشى الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط ربع طن دقيق بلدى مدعم إستخراج 82% من داخل أحد المخابز البلدية المدعمة بدائرة حى الزهور قام بالإستيلاء عليها دون وجه حق وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.