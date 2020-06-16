أمين "الحرية": نقدم التسهيلات لتمكين كل الفئات للترشح للانتخابات

أكد أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، أن الحزب يقدم كل التسهيلات أمام جميع الفئات حتى تتمكن من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تم مد فترة تلقي الحزب طلبات الراغبين في الترشح إلى 20 يونيو الجاري مع إعفاء الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الترشح التي قررها الحزب.

وأضاف مهنى لـ"الوطن"، أن الحزب مستعد لخوض الانتخابات في أي وقت سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية الشعبية، ولديه شباب وكوادر مؤهلة ومدربة سيدفع بهم في هذه المنافسة.

وتابع أن الحزب لديه لجنة متخصصة تدرس قوانين الانتخابات جيدا وتتابع التطورات والتغييرات الحادثة على الساحة أولا بأول حتى وتكون الخريطة الانتخابية واضحة لنا ونستطيع خوض الانتخابات بقوة.

ونوه مهنى إلى أن الحزب يعمل بشكل مؤسسي مما يسهل على المرشحين، ولدينا خطط عمل لكل الدوائر الانتخابية بجميع المحافظات، ونهدف لحسم أكبر عدد ممكن من مقاعد المجالس المنتخبة لصالحنا.