الحرية المصري: سنخوض الانتخابات البرلمانية مع ائتلاف وطني  

قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، إن حزبه مستعد للانتخابات في أي وقت، مشيراً إلى أنهم يملكون أكثر من 500 مقراً على مستوى الجمهورية ويضم نحو 100 ألف عضوا، وهذا الرقم يساعد في توفير كوادر شبابية وسياسية في الانتخابات المقبلة.

وأضاف حسب الله أن التمييز الإيجابي في القانون الخاص بنسب محددة للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج ليس عقبة أمام حزب الحرية حيث يمتلك هذه الشروط مشيرا إلى أن تحديد أسبقية انتخابات البرلمان أو مجلس الشيوخ من صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد أن الحزب سيخوض المنافسة على المقاعد الفردية والقائمة، ولكن القوائم يميل الحزب إلى أن تكون ضمن ائتلاف وطني بالتنسيق مع القوى السياسية كما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، مشيرا إلى انه مازال الوقت مبكرا للاعلان عن التحالف الانتخابي الذي سيخوض ضمنه الحزب الانتخابات خاصة أن القانون لم يصدر.