"حميات بنها" توضح حقيقة فيديو متداول لمواطن ملقى على الأرض

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لمواطن ملقى على الأرض بمستشفيات حميات بنها يستغيث من عدم تقديم الخدمة الطبية له.

من جانبه، أشار الدكتور محمد يوسف، مدير مستشفى حميات بنها، إلى أن الفيديو المتداول لمريض ألقى بنفسه على الأرض فور دخوله المستشفى، وعندما ذهب إليه نائب مدير المستشفى أبلغه المريض بأنه شعر بضيق في التنفس، وبعدها تم اصطحابه إلى الداخل، وتبين أن حالته الصحية جيدة بعد توقيع الكشف الطبي عليه.

وأضاف يوسف، أنه تم عمل مسحة لمعرفة إصابته بفيروس كورونا أم لا، وحتى الآن لم تظهر نتيجتها وبعدها غادر المستشفى.

وأشار إلى أن أطباء الحميات منذ بداية الجائحة وهم يقدمون الخدمات الطبية للمرضى على مدار 24 ساعة دون كلل أو ملل ودن أن يقوموا بتصوير مجهوداتهم التي هي واجب وطني عليهم.