"الأعلى للإعلام" يستكمل التحقيق في شكاوى الأهلي والزمالك الأحد المقبل

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استكمال النظر في الشكاوى التي وردت مؤخرا ضد قناتي الأهلي والزمالك في جلسة الأحد المقبل 21 يونيو 2020.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن اللجنة طلبت في اجتماعها الذي انتهي منذ قليل برئاسة جمال شوقي تقريرا من لجنة الرصد بشأن تلك الشكاوى، كما طلبت اللجنة تفريغا لحلقات البرامج التي تناولتها الشكاوى.

وعقد المجلس جلسة تحقيق، الأحد الماضي، مع ممثلي قناتي الأهلي والزمالك وانتهى إلى تعهد الطرفين بوقف التراشق بينهما، لكن النادي الأهلي قدم شكوى جديدة يتهم فيها قناة الزمالك باستمرار التجاوزات ضد الأهلي.