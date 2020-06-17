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"الأعلى للإعلام" يستكمل التحقيق في شكاوى الأهلي والزمالك الأحد المقبل

كتب:

أحمد البهنساوى
12:30 ص | الأربعاء 17 يونيو 2020
جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالأعلى للإعلام

جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالأعلى للإعلام

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استكمال النظر في الشكاوى التي وردت مؤخرا ضد قناتي الأهلي والزمالك في جلسة الأحد المقبل 21 يونيو 2020.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن اللجنة طلبت في اجتماعها الذي انتهي منذ قليل برئاسة جمال شوقي تقريرا من لجنة الرصد بشأن تلك الشكاوى، كما طلبت اللجنة تفريغا لحلقات البرامج التي تناولتها الشكاوى.

وعقد المجلس جلسة تحقيق، الأحد الماضي، مع ممثلي قناتي الأهلي والزمالك وانتهى إلى تعهد الطرفين بوقف التراشق بينهما، لكن النادي الأهلي قدم شكوى جديدة يتهم فيها قناة الزمالك باستمرار التجاوزات ضد الأهلي.