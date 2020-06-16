السنباطي: مصر تلعب دورا محوريا في دعم قضايا الطفولة بالقارة السمراء

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، في يوم "الطفل الأفريقي" والذي يوافق 16 يونيو من كل عام، على التزام مصر الكامل بدعم قضايا الطفولة في القارة الأفريقية قائلة "نحن قارة واحدة وحلمنا واحد هو حماية أطفالنا"، مشيرة إلى أن الأطفال هم جوهر التنمية وأساسها، لافتة إلى أن المجلس يسعى جاهدا لتطوير كل الخدمات لدعم الأطفال بكل جد وعزم لإنهاء كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهم.

كما أكدت "السنباطي" دعم وتعزيز القوانين والتشريعات، مشيرة إلى أن مصر دائما كانت في صدارة الدول التي صدقت على كل المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بهذا الشأن، فكانت من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، مؤكدة على الالتزام بإنفاذ نصوص تلك المواثيق.

وقالت" السنباطي" إن مصر تمتلك بنية تشريعية قوية تتسق مع كل الموثيق الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى نظام حماية وطني على مستوى الجمهورية لدعم الأطفال المعرضين للخطر يعمل على تقديم كافة سبل الحماية ورفع الضرر وعلى اتصال دائم بخط نجدة الطفل 16000.

وأشارت السنباطي إلى أن تضافر الجهود وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة سيؤتي بثمار أفضل من أجل التنمية، مؤكدا أن مصر اتخذت خطوات جادة وملموسة نحو حماية الأطفال وإنهاء العنف ضدهم، ويأتي ذلك في إطار صميم عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة حيث يسعى المجلس بصفته الجهة العليا المسئولة عن الطفولة في مصر إلى تعزيز السياسات والاستراتيجيات، حيث تم الخروج بالإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2030 بالإضافة إلى الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الاطفال، وسلسلة السياسات من أجل التغيير.

ولفتت"السنباطي" إلى أن مصر دائما لها دور محوري في دعم قضايا الطفولة في القارة وأن مصر ستظل دائماً وأبداً الحصن الآمن لأطفالها.