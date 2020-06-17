عبدالعال: الفلاح مشطوب من الموازنة.. ونائبة: مقصود قهره

انتقدت النائبة مى البطران، عضو مجلس النواب، مخصصات الفلاح بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، مشيرة إلى أن رغم حديث عديد من النواب حول مشكلات الفلاح وتدنى أوضاعه، إلا أن الحكومة لم تحرك ساكنا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.

وعقب الدكتور على عبدالعال قائلا: الفلاح مشطوب من الموازنة، لتعقب البطران مرة أخرى، قائلة: يبدو من الموازنة أن المقصود هو أن يقهر الفلاح.

وطالبت البطران، بضرورة التكافل الزراعى، قائلة إن الفلاح يشكل جزءا من الأمن القومى للبلاد، ويحتاج وقفة إنسانية تكافلية، لثبات الدولة واستقرارها.

وقالت: رغم تأييدى لدعم المصنعين الذى بلغ أكثر من مليار جنيه، إلا أننى ضد تجاهل الفلاح وتخصيص 50 مليون فقط له.

وتابعت: تكلم العديد من النواب عن الفلاح ولا حياة لمن تنادي.