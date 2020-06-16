محافظ دمياط تتابع أعمال المرحلة الأولى من مشروع القرى الأكثر احتياجًا وتناقش محاور ومتطلبات تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 8 قرى.

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أُطر مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا بمرحلتيه الأولى والثانية وذلك فى ضوء المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية وفقًا للاتفاق المبرم بين وزارتى التنمية المحلية و الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد مقرات وحدات محلية وتطوير وتنمية بعض القرى المصرية وكذلك تطوير ورفع كفاءة وتنفيذ مجازر جديدة أو أية أعمال إنشائية أخرى.

عقد الاجتماع بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ورؤساء قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى و الكهرباء و الغاز والرى و مديرية الطرق و السيد أبو وردة ومصطفى السيد وحنان جاد ممثلي جهاز تعمير وتنمية سيناء وكذلك رؤساء عدد من القرى بمراكز دمياط وفارسكور و كفر سعد وإدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام.

وتابعت المحافظ الموقف التنفيذى الحالى بأعمال المرحلة الأولى بقرى "البصارطة والبصايلة" مركز دمياط و"العزازمة" بمركز فارسكور و " أبو راشد" بمركز كفر سعد و " الكحيل " بمركز كفر البطيخ من تدعيم وإنارة الطرق الداخلية وتغطية لترعة الخياطة مرورا بقرية البصارطة بطول ٥٥٠ م وذلك بتكلفة إجمالية ٣٩.٢٤ مليون جنيه، إذ وجهت محافظ دمياط بوضع جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد نهو كافة الأعمال المتبقية بتلك المرحلة.

كما بحثت المحافظ محاور ومتطلبات المرحلة الثانية بتلك القرى و قرى اللوزى بكفر سعد والرحامنة بفارسكور و السواحل بكفر البطيخ لتنفيذ أعمال استكمال تغطية ترعة البصايلة بطول ٦٠٠ م و مساقى وترع أخرى وكذلك رصف وانارة داخلية ومد خدمات صرف صحي وإحلال وتجديد خطوط المياه وإنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار ووحدة بيطرية ورصف شوارع وانارة الطرق بالإضافة إلى رفع كفاءة مراكز شباب و مدارس ، كما ناقشت آليات التنفيذ بخطواتها المختلفة، إذ أكدت المحافظ على سرعة دراسة تلك المشروعات و ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة لتحقيق طفرة بتلك القرى لخدمة أبنائها.