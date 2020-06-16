الصحة السعودية: تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مساعد وزير الصحة السعودي والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 4267 حالة مؤكدة جديدة لفيروس "كورونا" الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (136315) حالة من بينها (45723) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، و(1910) حالات حرجة.

واوضح العبد العالي- خلال مؤتمر صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية واس اليوم الثلاثاء -أن الحالات المسجلة اليوم، 51% منها تعود لسعوديين و49% لغير سعوديين، و31% من الحالات للإناث، و69% ذكور، فيما بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 9%، والبالغين 87%.

وأشار متحدث الصحة، إلى أن عدد المتعافين وصل إلى (89540) حالة بإضافة (1650) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (1052) حالة، بإضافة (41) حالة وفاة جديدة.

وقال إنه فيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة، فقد تمت إضافة فحوص جديدة بعدد (17629) فحصاً ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية حتى الآن إلى (1144282) فحصاً.

وأكد متحدث الصحة، أن 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عاماً فأكثر، مشيراً إلى أن ثلثي الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي، حيث إن 50% من الحالات الموجودة في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.