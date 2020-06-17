حظك اليوم الأربعاء 17-6-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الدلو بعدم قدرته على قضاء وقت طويل في المنزل، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ما يجعلك تشعر بالحيرة والتردد، لكن لا تصعد الموقف لدرجة المواجهة والنزاع.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر معاكس.. تجنب المعارك وقم بتأجيل المناقشات العاطفية والعائلية ليومين.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يناير.