حظك اليوم الأربعاء 17-6-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مواليد برج القوس قدرا كبيرا من الذكاء في التعامل في الحب والعلاقات الاجتماعية وتعاملاته مع المحيطين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك للاهتمام بواجباتك وتصر على مثالية الأداء.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك أن تتحرك في كل صوب بكل نشاط وحيوية، فقط تجنب الصدام مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.