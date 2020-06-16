الصحة: متخوفون من امتحانات الثانوية العامة وزيادة إصابات كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن فيروس كورونا الذي عاد للصين مرة أخرى بموجة جديدة أصبح شرسا وأكثر شراسة، وهو نفس الفصيلة التي كانت موجودة في أوروبا وخصوصا بريطانيا وأمريكا وإيطاليا ولا أحد يعرف كيف وصل الصين.

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا سيتضح الكثير من الأمور الخاصة بانتشار فيروس كورونا حول العالم، مؤكدا على أن وزارة الصحة أعلنت أن الأرقام المتوقعة لمصابي فيروس كورونا حتى نهاية هذا الشهر تصل إلى 2500 مصاب باليوم، ومن أول شهر 7 ستبدأ الإصابات بالثبات ثم الانخفاض كما هو متوقع.

وأعرب حسني أن وزارة الصحة متخوفة الآن من امتحانات الثانوية العامة، لأنها هي المرحلة التي سيكون بها تجمعا كبيرا، ولكن الدولة المصرية قادرة على حماية طلابها داخل اللجان، ولكن تجمع الطلاب خارج اللجان للمراجعة كما هو معتاد وتجمع الأهالي هي التي تثير التخوف والقلق.

واستكمل حسني أن مكافحة فيروس كورونا يجب أن تكون عملا متكاملا، ولكن داخل اللجان الدولة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية ولكن يجب الحذر من التجمع خارج اللجان.