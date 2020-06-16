"نقف الآن متحدين".. رسالة سلام عالمية وتحية للأطقم الطبية من منتدى شباب العالم

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن قيام مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي بمبادرة من أجل التواصل مع شباب الفنانين المشاركين في مسرح شباب العالم بنستختيه الأولى والثانية، حيث تم التنسيق والتحضير لورشة عمل عن بعد، أثمرت نتائجها عن الخروج بإنتاج أغنية بعنوان "نقف الآن متحدين - standing now as one"، بهدف دعم وتقديم الشكر والتحية لجهود الأطقم الطبية حول العالم، وإرسال رسالة سلام وتفاؤل للإنسانية وإهدائها للعالم أجمع من خلال منتدى شباب العالم.

تأتي هذه المبادرة تزامنا مع ظهور فيروس كورونا، حيث حرص الشباب والفنانين المشاركين على الالتزام بالإجراءات الوقائية من خلال العزل المنزلي، كما التزموا بالتباعد الاجتماعي عند التصوير والتسجيل.

واجهت ورشة العمل ظروف صعبة طوال فترة عملها على مدار 3 أشهر في ظل انتشار وباء كوروا على مستوى العالم وفرض حظر التجوال وصعوبة التحرك لتسجيل وكتابة وتلحين الأغنية.

شارك في اعداد الأغنية تسع جنسيات مختلفة من "مصر وروسيا ونيجريا والكاميرون والولايات المتحدة ونيبال واليمن ومنجوليا وإيطاليا"، وتغنى الأغنية بسبع لغات.

مسرح شباب العالم هو إحدى الفعاليات التي تقام على هامش منتدى العالم منذ 2018، على مدار عامين قدم فيه عددا من شباب الموهوبين من مختلف الدول وفنونهم وثقافتهم وتبادل الرؤى بشكل فني، بالإضافة لعقده ورش عمل مكثفة كان نتائجها عروض فنية ومسرحة تم عرضها أثناء انعقاد المنتدى.

ومنتدى شباب العالم هو منتدى سنوى عالمي يقام في شرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلق في 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له، ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية الى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمؤتمر في 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وانطلقت النسخة الثالثة للمنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وناقشت موضوعات الأمن الغذائي والبيئة والمناخ والذكاء الاصطناعي والاتحاد من أجل المتوسط وتمكين المرأة والفن والسينما