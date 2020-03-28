شباب البرنامج الرئاسي لـ"الجيش الأبيض": تخوضون معركة سيسطرها التاريخ

وجه شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة "plp"، التحية إلى الطاقم الطبي فى مصر، مؤكدين أنه خط الدفاع الأول، فى مواجهة انتشار وباء كورونا.

وكتبت الصفحة الرسمية للبرنامج الرئاسي، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى رسالة إلى الطاقم الطبي من أطباء وممرضين، وجميع العاملين فى إطار المنظومة الطبية: "نعلم أن المسؤولية صعبة، نعلم أنكم تحملون أرواحكم على أيديكم، من أجل سلامتنا وأمننا جميعًا، نعلم أيضًا أنكم تخوضون معركة فاصلة، سيسطرها التاريخ بحروف من ذهب".

وأضافت الصفحة: "كل الفخر والتحية لكم، أطباء وممرضين ومسعفين وعمال، سنظل معكم مساندين وداعمين فى مهمتكم العظيمة.. يلا شارك وحط صورتك جوة الفريم، وادعم الجيش الأبيض".