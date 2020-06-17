"المركزي للمحاسبات" يراجع حسابات نقابة المحامين استجابة لطلب النقيب

بدأ الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة الحسابات المالية لنقابة المحامين، لكشف مواطن الفساد بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، بناء على دعوة من رجائى عطية، نقيب المحامين. وانتدب الجهاز لأداء المهمة لجنة برئاسة وكيل وزارة وخصص لها النقيب غرفة خاصة لأداء مهمتها وكرّس الإمكانيات لمعاونتها على أداء رسالتها.

وصرّح رجائى عطية، نقيب المحامين، لـ«الوطن»: «الفساد متلتل فى النقابة، وأنا جاى أطهّر النقابة من فساد دام فيها 20 عاماً، ومفهوم جداً إن دى آخر دورة ليّا، أنا عندى 81 سنة، وعند انتهاء دورتى لن يتسنى لى الترشح مرة أخرى، وعايز أختم حياتى بأن أطهّر النقابة من الفساد والشبكة العنكبوتية الموجودة داخلها ومستفيدة من هذا الفساد». وقال المحامى إبراهيم سعودى، أحد قيادات جبهة نقيب المحامين، إن اللجنة التى شكّلها المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى لمراجعة حسابات وميزانيات النقابة العامة للمحامين عن السنوات السابقة، بدأت عملها بالفعل، وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب النقيب لمراجعة الحسابات والميزانيات ووضع الضوابط المالية والدورة المستندية للأعمال المالية بالنقابة.