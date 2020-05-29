المركزي للمحاسبات يبدأ مراجعة حسابات وميزانيات نقابة المحامين الأحد

قال المحامي إبراهيم سعودي، أحد قيادات جبهة رجائي عطية نقيب المحامين، إن اللجنة التي شكلها المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة حسابات وميزانيات النقابة العامة للمحامين عن السنوات السابقة ستبدأ عملها اعتبارا من بعد غد.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب النقيب رجائي عطية من جهاز المحاسبات إلى جانب مراجعة جميع الحسابات والميزاينات السابقة ووضع الضوابط المالية والدورة المستندية المنضبطة للأعمال المالية بالنقابة.

جدير بالذكر، أن رجائي، طلب إعادة تخصيص الغرفة التي كان قد ألغاها النقيب السابق داخل مقر نقابة المحامين لتكون مقراً للجنة التابعة لجهاز المحاسبات مع تزويدها بكافة الأجهزة والمستلزمات، كما شدد على جميع الموظفين المعنيين بتسهيل عمل اللجنة وإمدادها بكافة المستندات المطلوبة.