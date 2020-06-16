بروتوكول لتجهيز "صدر بسيون" لعزل مصابي كورونا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، عن توقيع بروتوكول بين مديرية الصحة بالغربية بحضور الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، وإحدى الجمعيات الخيرية لتجهيز مستشفى صدر بسيون عزل لمصابي فيرس كورونا المستجد البسيطة من أهالي مركز بسيون والقرى المجاورة.

وأشارت أماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، في بيان صحفي، اليوم، أن البروتوكول هدفه توفير افضل رعاية صحية لكافة المواطنين على مستوى المحافظة ونظر للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد من تداعيات فيروس كورونا المستجد والتي تتطلب تضافر كافة الجهات التنفيذية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لمواجهة تلك الجائحة، وتلتزم مديرية الصحة بتحديد احتياجات المستشفى من التجهيزات الغير طبية اللازمة لتجهيز وتأسيس مستشفى صدر بسيون خلال اسبوع، وتقوم الجمعية الخيرية بتجهيز وتأسيس مستشفى صدر بسيون على سبيل التبرع وذلك طبقا للاحتياجات المحددة من قبل الشئون الصحية والمتفق عليها في خلال شهرين من تاريخ توقيع البروتوكول.