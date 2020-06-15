تضامن الغربية: توزيع 4000 ألاف كمامة و2000 كرتونة تغذية ومستلزمات طبية

أكدت أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية، أن المديرية مستمرة في حملات التوعيه بجميع مراكز ومدن المحافظة، وكذالك تقديم المساعدات حيث قامت بتوزيع 4000 كمامة ، وعدد 2000 كرتونة وشنطة تغذية ومستلزمات طبية.

كما أوضحت وكيلة وزارة التضامن أنه تم التنسيق مع الجمعيات وذلك لتوفير الاحتياجات الخاصة بالاسر الأكثر احتياجا بكافة مراكز المحافظة وكذلك شن حملات التوعية المنزلية باحدث اساليب العلم عن طريق الرائدات الريفيات والمؤسسات، ومساعدة الاسر من العماله الغير منتظمه والاسر المصابه بفيروس كورونا.

وأضافت تم اليوم شن حملات بواسطة عدد 26 رائده ريفية للتوعية المنزليه لعدد 302 اسره بقرى"مركز،طنطا،زفتى،سمنود،المحلة الكبرى ،قطور،كفر الزيات " وتم تسليم اكثر من 900 كمامه بالمجان .

كما تسليم مساعدات مبالغ نقديه لاكثر من 25 اسره بمبلغ 5800 من مؤسسة التكافل ، وكذالك تسليم 3100ثلاثةكمامه بالمجان ، وتوزيع 8000كيلو بطاطس ، 1600كرتونة وشنطة مواد غذائيه ، 100مائة شنطة مطهرات ، كما تم تسليم مستشفي العزل بكفر الزيات " 3 اسطوانة اكسجين ، 2 جهاز افوميتر 60 ماسك وجه ، 2 جهاز استنشاق ، 50 بدلة وقايه ، 10علب جوانتيات.