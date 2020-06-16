محافظ الغربية: تجهيز لجان امتحانات الثانوية وبوابات التعقيم بالمحلة

تفقد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم فى جولة تفقدية ميدانيه للوقوف على مراحل تجهيز لجان أمتحانات الثانوية العامة بنطاق مدارس حي أول وثان المحلة الكبري تزامنا مع رفع درجة الحذر للوقاية من أخطار تفشي عدوي "كورونا المستجد".

في ذات السياق باشر محافظ الغربية تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة ورافقه خلال الجولة كل من ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم للوقوف على أخر استعدادات وتركيب بوابات التعقيم أمام اللجان.

وشدد محافظ الغربية فى تعليماته إلى مديري المدارس بضرورة استكمال كافة اللجان والتأكد من سلامة وصيانة المقاعد الخاصه بالطلاب.

وأشار المحافظ الى ضرورة الإنضباط الكامل والإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.

من جانبه، أكد المهندس محمد صلاح رئيس مدينة المحلة ، أنه تم تجهيز عدد 14 مدرسه بنطاق حي أول المحلة ، و 10 مدارس بنطاق حي ثان المحلة ، لاستقبال طلاب الثانوية العامة خلال المرحلة الحالية .