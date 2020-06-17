بنك الدم المركزي: بلازما الدم مجانا لمحتاجيها.. ولدينا 5 مراكز إقليمية

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير بنك الدم المركزي، إنه تم تدشين 5 مراكز إقليمية لإنتاج بلازما المتعافين لفيروس المستجد، بينما أكدت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، فتح 20 مركزا إقليميا جديد لإنتاج البلازما.

وأضاف "سراج الدين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن تبرع المتعافين من فيروس كورونا ببلازما الدم يتم من خلال توجههم إلى أحد تلك المراكز أو الجهات الخاصة بوزارة الصحة فقط، وفي حال احتاجها المريض يحصل عليها مجانا دون دفع مقابل، موضحا أن الوزارة قد شددت على أن يكون المتبرع ببلازما الدم هو متطوع بالأساس وليس من خلال الإجبار.

وأكد أن الوزارة قد اتخذت إجراءات وخطوات جادة لمنع بيع البلازما بالسوق السوداء، وهي الظاهرة التي انتشرت مؤخرا، مشيرا إلى أن هناك مخزونا كبيرا للدم بمعامل الوزارة لوجود شبكة متكاملة من العيادت المتنقلة والمتخصصة في التبرع بالدم على مستوى الجمهورية.

وتابع: "يجب على المواطنين الاستكمال في التبرع حتى لا يقل ذلك المخزون، والتبرع يساعد في تشجيع خلايا النخاع العظمي في إنتاج الدم، ويحمي المتبرع من الإصابة بالجلطات أو الأزمات القلبية، وهناك دراسات تنص على أنه يقي من الإصابة بالسرطان".