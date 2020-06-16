التضامن: الرئيس انحاز لأصحاب المعاشات ويعمل على تحسين أوضاعهم

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات مع الإنحياز لمتطلباتهم، بالرغم من الأزمة الاقتصادية الحالية على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الزيادة التي طبقتها الحكومة لأصحاب المعاشات بلغت 35 مليار جنيه في تحيز خالص لكافة الإجراءات التي من شأنها توفير حماية اجتماعية لهم، موضحة أن ذلك الإجراء يعد انحيازا كبيرا لتلك الفئة التي تمثل قطاع كبير من المواطنين، ويعد أيضا استثمار في البشر، بينما زادت مساعدات مبادرة تكافل وكرامة منذ 2014 حتى الآن لـ300%، وهو ما ترك أثرا طيبا على حياة المواطنين.

وأكدت أنه بالنسبة للمجمد في العلاوات الخمسة سيحصل على زيادات متدرجة بقيمه معاش زائدة عن 14% وفقا للزيادة السنوية التي أعلنها الرئيس السيسي من قبل، مشيرة إلى أن القانون المصري قد رفض تلك الزيادة، غير أن الرئيس السيسي وجه بصرفها لهم من أجل تحسين حياتهم.

وتابعت: "المعاش المبكر فى صالح الدولة والمواطن في نفس الوقت، وسيتم إنتاج شرح مكتوب متعلق بهذا الأمر، ونحن نفتح الباب لأي تساؤل في هذا الشأن".