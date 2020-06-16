وزيرة التضامن: 2.4 مليون من أصحاب العلاوات لهم 35 مليار جنيه مستحقات مجمدة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الزيادة المقررة 14% يحصل عليها كل أصحاب المعاشات، ولكن الخمس علاوات تشمل فقط 2.4 مليون من أصحاب العلاوات المستحقة في الفترة من 2006 لـ2015، ممن لم يأخذوا العلاوات الخمسة الزائدة على الأجر المتغير.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن 2.4 مليون شخص لهم مستحقات مجمدة 27.6 مليار جنيه والمصروف السنوي 7 مليار جنيه آخرين، بما يقرب من 35 مليار جنيه، وتم صرف من الـ14% زيادة هذا العام 25 مليار جنيه، بإجمالي 60 مليار جنيه على أن يكون الصرف بداية شهر يوليو المقبل.

وتابعت أن تقسيم الصرف سيكون على 4 أقساط على مدار العام، وفي أول كل ربع من العام يصرف، حيث يتم الصرف في شهر 7 و8 و9، ثم في 1/10 ثم 1/1، وأخيرا 1/4، موضحة أن الوزارة تجهز إستعلام إلكتروني يوم 24 يونيو الجاري، ويستطيعوا أن يستعلموا بالرقم التأميني والرقم القومي عن العلاوات والزيادات.