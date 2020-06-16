"التضامن" تعلن زيادة المعاشات 14%: 2020 سنة سعيدة

كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أنّ هيئة التأمينات في ظل القانون الجديد ستكون هيئة مستقلة، لها مجلس إدارة جديد مستقل، وقريبا تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد.

وأوضحت الوزيرة أنّ أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس 2.4 مليون مستفيد، وقيمة العلاوات 28 مليار جنيه، و7 مليارات جنيه سنويا، فضلا عن زيادة المعاشات 14%.

وتابعت القباج، أنّ هذا السنة ستكون سنة سعيدة على أصحاب المعاشات، إذ يحرص الرئيس السيسي على دعم منظومة الحماية الاجتماعية خاصة الفئات الأولى بالرعاية.