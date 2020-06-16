رئيس "وقائية الصحة" يستمع لشكاوى المرضى بمستشفيي صدر وحميات بني سويف

استمع الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان وفريق من الإدارة العامة للوبائيات والترصد، لشكاوى عدد من المرضى بمستشفيات المحافظة.

واستقبل الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم، رئيس قطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان وفريق من الإدارة العامة للوبائيات والترصد، حيث تم المرور علي مستشفى الصدر والحميات ببني سويف لمتابعة سير العمل، والتأكيد على تطبيق معايير مكافحة العدوى، والتزام ارتداء الفريق الطبي والتمريض الواقيات الشخصية أثناء الكشف على مرضى فيروس كورونا.

كما تضمنت الزيارة الاستماع إلى شكاوى عدد من المواطنين والذي وجه بسرعة حلها.