إزالة 56 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بمركزين في بني سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف حملات ازالات تمكنت خلالها من ازالة 21 حالة تعد على أراضي زراعية، بواقع 16حالة على مساحة 20 قيراط بعزبة كمون قرية تلت، و4 حالات في المهد، على مساحة 6 قراريط بكفر درويش، وحالة واحدة على مساحة قيرتط بناحية أبسوج، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بني سويف، حملة مكبرة بالتعاون مع قوات الشرطة، تمكنت خلالها من ازالة ٣٥ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تنوعت حالات الإزالة بين ٢٣ حالة تعد على أملاك الدولة على مساحة ٣٣٠٥ متر، و٧ حالات داخل الحيز العمراني على مساحة ٦١٠ متر، و٥ حالات تعد على أراضى زراعية على مساحة ١٢ قيراط.