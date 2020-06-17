"تشريعية النواب" تكشف سبب تحديد عدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ 300

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة أجرت جلسات عديدة ومطولة مع الأحزاب الممثلة وغير ممثلة داخل البرلمان، وعدد من السياسيين والاستعانة بعدد كبير من الفقهاء الدستورية وخبراء القانون المتميزين، بخصوص قانون مجلس الشيوخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن المذكرة الإيضاحية كانت مطولة وفيها شرح للنقاط التي يمكن أن تدور في ذهن البعض، مثل المعادلة الحسابية لاحتساب عدد المقاعد وتوزيعها سواء بالقائمة أو الفردي.

وتابع أن معظم النصوص التي تتعلق بقانون مجلس الشيوخ جاءت نقلا عن النصوص الدستورية، فيما يتعلق بالاختصاصات أو شروط الترشيح وما إلى ذلك من أمور تنظيمية، وهناك بعض النصوص تكاد تكون مطابقة لقانون مجلس النواب الحالي.

وبالنسبة لعدد أعضاء مجلس شيوخ الذي بلغ 300 عضو، منهم 100 سيختارهم رئيس الجمهورية قال: " نريد أن نصل إلى أكبر عدد من ممكن من العلماء والحكماء وأصحاب المهارات الخاصة حتى نحقق الهدف من المجلس".

وأتم: "وإذا زاد عن العدد عن ذلك سيتحول مجلس الشيوخ إلى غرفة تجري عليها منافسات انتخابية عادية مثل مجلس النواب رغم وجود فارق في الاختصاصات والصلاحيات بين الغرفتين، وإذا قل العدد عن ذلك ربما تكون هناك معوقات تعوق وصول بعض الخبرات إلى المجلس".