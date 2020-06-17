إيمي طلعت زكريا لـ"الوطن": أبي يأتيني برسائل في أحلامي

أكدت إيمي طلعت زكريا أنها تحب دائما ذكر والدها بصور أو بمشهد له أو بدعوة رغبة في تذكر والدها دائما.

وقالت ايمي لـ"الوطن": تأتيني تعليقات ورسائل من محبي والدي تسعدني جدا بسبب سيرته العطرة التي تركها وأنا كنت مرتبطة به جدا ودائما أحب أن أتذكره وأذكّر به محبيه.

وأضافت ايمي: من شدة ارتباطي بوالدي من وقت وفاته يأتيني دائما برسايل في أحلامي تبشرني لو كنت داخلة شغل جديد أو حد ما يتكلم عني من خلف ظهري.

وتواصل ايمي: لا أمانع من تقديم قصة حياة والدي في عمل فني طالما أنها تقدم بشكل جيد دون تزييف للحقيقة، أبي قصة حياته كانت رحلة عناء.