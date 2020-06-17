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إيمي طلعت زكريا لـ"الوطن": أبي يأتيني برسائل في أحلامي

كتب:

ياسمين محمود
02:12 ص | الأربعاء 17 يونيو 2020
إيمي طلعت زكريا

إيمي طلعت زكريا

أكدت إيمي طلعت زكريا أنها تحب دائما ذكر والدها بصور أو بمشهد له أو بدعوة رغبة في تذكر والدها دائما.

وقالت ايمي لـ"الوطن": تأتيني تعليقات ورسائل من محبي والدي تسعدني جدا بسبب سيرته العطرة التي تركها وأنا كنت مرتبطة به جدا ودائما أحب أن أتذكره وأذكّر به محبيه.

وأضافت ايمي: من شدة ارتباطي بوالدي من وقت وفاته يأتيني دائما برسايل في أحلامي تبشرني لو كنت داخلة شغل جديد أو حد ما يتكلم عني من خلف ظهري.

وتواصل ايمي: لا أمانع من تقديم قصة حياة والدي في عمل فني طالما أنها تقدم بشكل جيد دون تزييف للحقيقة، أبي قصة حياته كانت رحلة عناء.